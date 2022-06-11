Названы самые продаваемые модели Kia в России по итогам мая 2022 года

Российские дилеры Kia в мае реализовали 3606 автомобилей – это на 81% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2022 года в России было продано 41868 автомобилей Kia, что на 53% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,2% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в мае было реализовано 1202 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-82%). Второе место по объему продаж в линейке Kia занял кроссовер Sportage, который выбрали 560 покупателей (-73%). Третий результат показал компактный кроссовер Seltos – 502 автомобиля (-71%). Далее следует седан Cerato, разошедшийся в количестве 316 экземпляров (-69%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia на этот раз кроссовер Soul с показателем 247 реализованных машин (-76%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, чья премьера в России ожидается во второй половине текущего года.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia