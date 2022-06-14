Mercedes-AMG рассекретил дорожный гиперкар с мотором болида Формулы-1

Компания Mercedes-Benz рассекретила серийный образец дорожного гиперкара Mercedes-AMG One, который использует силовую установку от болида Формулы-1. Выпуск Mercedes-AMG Project One приурочен к 50-летию бренда AMG, отмечавшемуся в 2017 году. Весь тираж из 275 экземпляров гиперкаров ценой от 2,2 млн евро уже распродан.

Как пишет газета «Коммерсант», Mercedes-AMG Project One построен вокруг карбонового монокока, при этом двигатель и коробка передач являются несущими элементами – к ним крепится задняя подвеска. Многорычажная регулируемая подвеска отличается несколькими инновационными технологическими решениями, разработанными специально для новой модели.

Аэродинамически проработанный кузов отличается агрессивной активной аэродинамикой с массивным антикрылом сзади и центральным воздухозаборником на крыше, а также центральным выхлопным патрубком. Поскольку Mercedes-AMG One сертифицирован для дорог общего пользования, на машину установлен полный комплект оптики, выполненной из светодиодов, а также зеркала заднего вида.

Mercedes-AMG One рассчитан на двоих. В салоне предусмотрена регулировка руля и педалей, а также спинок кресел, интегрированных в монокок. Панель приборов цифровая, а управление второстепенными функциями вынесено на сенсорный дисплей – оба экрана имеют диагональ в десять дюймов. Мультифункциональный руль выполнен в стилистике штурвалов болида Формулы-1, но при этом в него встроена подушка безопасности.

Что касается технической части, 1063-сильная гибридная силовая установка включает в себя 1,6-литровый бензиновый турбомотор V6, 122-сильный MGU-H (собирает тепло выхлопных газов для создания электроэнергии) на валу турбокомпрессора и 163-сильный MGU-K (преобразует механическую и тепловую энергию в электрическую энергию), а также два электродвигателя на передней оси по 163 л.с. каждый. Полноприводный гиперкар с системой векторизации тяги оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Батарея позволяет проезжать некоторую дистанцию на электротяге, а всего предусмотрены шесть режимов работы силовой установки, аэродинамики и электронных систем автомобиля.

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Фото: Mercedes-Benz