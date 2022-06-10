Минпромторг ожидает снижения российского авторынка в 2022 году на 55%

Минпромторг РФ прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 750 тыс. штук, что на 55% ниже показателя за прошлый год. Об этом заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян, напомнив, что для поддержки автопроизводителей в условиях санкционного давления правительство до 1 февраля 2023 года смягчило требования к сертификации автомобилей в России, чтобы можно было выпускать транспортные средства всех экологических классов, включая низкие, и без ряда недоступных из-за санкций устройств.

Напомним, в прошлом году российский авторынок составил 1,67 млн машин, что на 4,3% больше по сравнению с 2020 годом, пишет агентство «ТАСС». По итогам пяти месяцев 2022 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в нашей стране снизились на 52% до 318114 единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

«В целом по рынку спрос улучшается. Но это связано исключительно со стабилизацией ситуации и постепенным снижением ставки кредитования. В случае полного прекращения продаж автомобилей некоторыми брендами, их место будет занято другими, новыми и оставшимися дистрибуциями. По продаже новых авто в этом году прогноз такой, что их будет продано меньше, чем в 1998 и 1999 кризисных годах», – говорит директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

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Фото: Hyundai