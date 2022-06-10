Hyundai показала рестайлинговый кроссовер Venue

Что касается изменений в салоне, то Venue получит полностью цифровую панель приборов, новую мультимедийную систему с увеличенным экраном и другой руль.

Как пишет портал Motor.ru , с рестайлингом Venue обзавелся безрамочной радиаторной решеткой с трехмерным рисунком и узкой передней оптикой в том же немного футуристичном дизайне. Изменились и бамперы, а сзади появилась светящаяся линия, соединяющая фонари. В целом автомобиль выглядит брутальнее и напоминает уменьшенный вариант Tucson. Известно также, что у рестайлинговой Hyundai Venue появится версия N Line со спортивным дизайном.

Компания Hyundai опубликовала первые изображения рестайлингового кроссовера Venue, премьера которого намечена на 20 июня. Ожидания подтвердились: модель преобразилась в стиле «старших» моделей Tucson и Palisade.

На индийском рынке Venue предложат с 1,2-литровым мотором мощностью 82 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также кроссовер будет доступен с прежним дизелем на 115 л.с., работающим не только с 6-ступенчатой «механикой», но и с 6-диапазонным «автоматом». А вот версии N Line прочат 1-литровый бензиновый турбомотор на 118 л.с. в паре с автоматической коробкой передач либо преселективным «роботом».

Цены на актуальную версию кроссовера начинаются от 699 тыс. рупий, что в пересчете на рубли составляет около 700 тысяч. С большой долей вероятности рестайлинговая модель окажется несколько дороже, однако она по-прежнему будет одной из самых доступных в линейке.

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Фото: Hyundai India