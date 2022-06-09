Санкт-Петербург лидирует по закупкам автобусов

Больше всего автобусов в России закупает Санкт-Петербург. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за 5 месяцев 2022 года в России было реализовано 5404 новых автобуса. При этом девятая часть от этого количества пришлась на Северную столицу (598 шт.). Москва, которая была лидером в прежние годы, на этот раз занимает второе место в региональном рейтинге. Ее показатель составил 423 купленных автобуса. Замыкает тройку лидеров Волгоградская область (347 шт.).

В ТОП-10 субъектов РФ по объемам закупок новых автобусов в январе – мае нынешнего года также попали: Пермский край (290 шт.), Московская область (203 шт.), Красноярский край (191 шт.), Белгородская область (190 шт.), Ленинградская область (164 шт.), Ханты-Мансийский АО (162 шт.) и Республика Крым (155 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в последние два месяца (апрель и май) Санкт-Петербург тоже является лидером по закупкам автобусов в стране. Более подробная информация об этом (и не только) содержится в «Обзоре рынка новых коммерческих автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ