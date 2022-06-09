АВТОВАЗ опроверг остановку производства на следующей неделе

АВТОВАЗ опроверг остановку всего автосборочного комплекса в Тольятти на следующей

неделе, о которой сегодня сообщили некоторые СМИ. На самом деле, простой до 17 июня продлен только для сборочных линий B0 и Niva, в то время как возобновившаяся вчера сборка LADA Granta продолжится.

«Персонал, который ранее был разбит на три отдельных подразделения (линии B0, Granta и Niva), в настоящее время объединен в единый автосборочный комплекс и может привлекаться для работы на любой из трех линий», – рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ ввел режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 6012 автомобилей LADA – это на 84% меньше, чем годом ранее. Напомним, весь прошлый месяц АВТОВАЗ находился в простое, который начался с планового корпоративного отпуска, а затем неоднократно продлевался из-за продолжающегося дефицита автокомпонентов. По итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 67230 машин, что на 58% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,1% против 24,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

О текущей ситуации в российском автопроме – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ