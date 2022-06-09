BMW представил электрический кроссовер iX1

Компания BMW представила электрический кроссовер iX1, созданный на базе нового поколения модели X1. Продажи новинки начнутся в 2023 году, пишет газета « Коммерсант ». Сборку BMW iX1 наладят сначала на заводе в немецком Регенсбурге, а с 2024 года модель переведут на новое предприятие iFactory, которое построят около венгерского Брецена специально для производства электромобилей BMW «нового класса».

Электромобиль по дизайну кузова и салона унифицирован с кроссовером с двигателями внутреннего сгорания, но отличается голубыми акцентами в оформлении экстерьера и интерьера. По уровню оснащения и доступным опциям BMW iX1 аналогичен BMW X1 в кузове U11.

Новый BMW iX1 дебютировал в версии xDrive30 с 272-сильной двухмоторной силовой установкой (пиковая отдача может составлять 313 л.с.), полным приводом и аккумулятором 64,7 кВтч с запасом хода до 438 км без подзарядки.

О нюансах эксплуатации электромобилей можно узнать здесь.

Фото: BMW