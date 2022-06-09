В России снижается доля продаж кроссоверов и внедорожников

На российском рынке падает доля сегмента SUV. Такую тенденцию выявили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по продажам новых легковых автомобилей.
Если в январе и феврале нынешнего года на долю кроссоверов и внедорожников (SUV) приходилось 55% российского рынка, то в марте этот показатель даже вырос до 56%. А вот в апреле и мае он снизился до 53%.
Уменьшение доли сегмента SUV эксперты связывают с приостановкой поставок практически всех премиальных автомобилей в Россию из-за введенных санкций. А они более чем на 70% представлены как раз кроссоверами и внедорожниками.
Несмотря на это, сегмент SUV остается крупнейшим в нашей стране. Вторым же по численности, как известно, является сегмент В, доля которого в последние два месяца, напротив, растет. Так, в январе – марте она составляла от 31% до 32%, в апреле увеличилась до 33%, а в мае – до 35%.
Таким образом, на эти два сегмента по-прежнему приходится свыше 85% от общего объема реализации новых легковых машин в России. Соответственно все остальные занимают немногим более 10% рынка.
Более подробная информация о продажах автомобилей (как легковых, так и коммерческих) в разбивке по маркам, моделям, регионам и прочим критериям содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Volkswagen, Hyundai