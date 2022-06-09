Toyota представила гибридный минивэн Granvia

Компания Toyota на автосалоне в Китае показала новый минивэн Granvia. Речь идет о разработке подразделения FAW-Toyota, которая представляет собой видоизмененный однообъемник Sienna от GAC-Toyota. Обе модели базируются на переднеприводной платформе TNGA-K, знакомой по Toyota Camry, пишет портал Motor.ru. Цены пока не объявлены, но по предварительным данным, Toyota Granvia будет стоить сравнимо с Sienna, то есть базовый минивэн обойдется примерно в 310 тыс. юаней (46 тыс. долларов или 3,04 млн рублей).

Китайская Toyota Granvia отличается от американской Sienna c пакетом XSE штрихами – иначе оформлены сетки в бамперах; рейлинги, накладки и 20-дюймовые диски хромированные, а не черные. Базовое оснащение богаче, ведь в Поднебесной минивэны ориентированы не только на семейных покупателей, но и на бизнесменов.