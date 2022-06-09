Toyota представила гибридный минивэн Granvia

Компания Toyota на автосалоне в Китае показала новый минивэн Granvia. Речь идет о разработке подразделения FAW-Toyota, которая представляет собой видоизмененный однообъемник Sienna от GAC-Toyota. Обе модели базируются на переднеприводной платформе TNGA-K, знакомой по Toyota Camry, пишет портал Motor.ru. Цены пока не объявлены, но по предварительным данным, Toyota Granvia будет стоить сравнимо с Sienna, то есть базовый минивэн обойдется примерно в 310 тыс. юаней (46 тыс. долларов или 3,04 млн рублей).
Китайская Toyota Granvia отличается от американской Sienna c пакетом XSE штрихами – иначе оформлены сетки в бамперах; рейлинги, накладки и 20-дюймовые диски хромированные, а не черные. Базовое оснащение богаче, ведь в Поднебесной минивэны ориентированы не только на семейных покупателей, но и на бизнесменов.
Ключевое отличие по салону – появление 12,3-дюймового тачскрина медиасистемы. Шайбы регулировок и «горячие» клавиши информационно-развлекательному комплексу Toyota Granvia не положены – весь интерфейс доверен сенсорному дисплею. Также у всех локализованных в Поднебесной минивэнов есть виртуальная приборная панель, которая не доступна американским Sienna даже за доплату. Семиместная компоновка с «капитанскими» креслами второго ряда сохранена.
Потребности в полном приводе в Китае нет, поэтому гамма урезанная – Toyota Granvia оснащается только 249-сильной гибридной силовую установкой с электромеханическим вариатором E-CVT и бензиновым 2,5-литровым двигателем. Кросс-версия для любителей активного отдыха пока тоже не предлагается. Ожидаемый расход топлива – около 7,2 литра бензина АИ-92 на 100 км пробега в смешанном цикле (данные для Toyota Sienna).
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Фото: Autohome.com.cn