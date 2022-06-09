Honda представила бюджетный кроссовер ZR-V для Китая

Компания Honda представила на автосалоне в Китае бюджетный кроссовер ZR-V. Новинка базируется на платформе «одиннадцатого» Civic и во многом унифицировна с ним. В Поднебесной ZR-V будет выпускаться на мощностях GAC-Honda, дата начала продаж и цены пока не объявлены, пишет портал Motor.ru. Вероятный ориентир – отметка в 150 тыс. юаней (22 тыс. долларов или 1,47 млн рублей) за базовую модификацию, так что ZR-V окажется одним из самых доступных кроссоверов Honda в Поднебесной.
Китайский кроссовер Honda ZR-V представляет собой альтер-эго американского HR-V. У обеих моделей независимая задняя подвеска, более широкая относительно европейских HR-V колея и длинная база. Длина/ширина/высота ZR-V от GAC-Honda равны соответственно 4568/1840/1621 мм, расстояние между осями – 2655 мм.
Интерьер у кроссовера ZR-V почти такой же, как у актуального Civic, если не считать иных дверных карт, более консервативного оформления центрального тоннеля (без подстаканников) и упрощенных дефлекторов вентиляции.
Пока предложена единственная версия с четырехцилиндровым бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 182 л.с. и крутящим моментом 240 Нм. Безальтернативный вариатор типичен для современных моделей Honda, а полный привод для кроссовера ZR-V не положен из-за низкого спроса в Китае.
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Фото: Autohome.com.cn