Honda представила бюджетный кроссовер ZR-V для Китая

Компания Honda представила на автосалоне в Китае бюджетный кроссовер ZR-V. Новинка базируется на платформе «одиннадцатого» Civic и во многом унифицировна с ним. В Поднебесной ZR-V будет выпускаться на мощностях GAC-Honda, дата начала продаж и цены пока не объявлены, пишет портал Motor.ru. Вероятный ориентир – отметка в 150 тыс. юаней (22 тыс. долларов или 1,47 млн рублей) за базовую модификацию, так что ZR-V окажется одним из самых доступных кроссоверов Honda в Поднебесной.

Китайский кроссовер Honda ZR-V представляет собой альтер-эго американского HR-V. У обеих моделей независимая задняя подвеска, более широкая относительно европейских HR-V колея и длинная база. Длина/ширина/высота ZR-V от GAC-Honda равны соответственно 4568/1840/1621 мм, расстояние между осями – 2655 мм.