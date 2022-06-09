DeLorean показал электрический фастбек Alpha5

Американская компания DeLorean представила электрический фастбек Alpha5, который стал идеологическим преемником легендарной модели DMC-12, известной по фантастической трилогии «Назад в будущее». Пока показан лишь концепт будущей модели, однако представители компании утверждают, что серийный автомобиль практически не будет отличаться от прототипа.
Как и в случае с оригинальным DMC-12, выпущенным в 1981 году, разработкой внешности нового автомобиля занимается итальянская студия ItalDesign. Электрический фастбек с посадочной формулой 2+2 получил необычные двери типа «крыло чайки», которые были одной из отличительных черт классической модели. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,23, пишет портал Autonews.ru.
Технические данные нового электрокара Alpha5 пока держат в секрете. В компании лишь подтвердили, что запас хода машины составит около 480 км. По неофициальным данным, новинка построена на новой электрической платформе, разработкой которой ItalDesign занималась совместно с британской Williams Advanced Engineering.
Техасская DeLorean Motor Company не имеет отношения к оригинальной одноименной компании, основанной инженером Джоном Делореаном в 1975 году. Новая фирма была создана в 1995-м автомехаником Стивеном Винном, выкупившим права на обанкротившуюся марку и сконцентрировавшимся на реставрации и обслуживании DMC-12. Об идее разработать преемника знаменитой модели было объявлено только в начале 2020 года.
Оригинальный спортивный автомобиль DMC-12 выпускали в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год. Из-за невысокого качества машин, многочисленных производственных проблем и переоцененного спроса компания DeLorean пришла в упадок и обанкротилась. Кроме того, значительную роль сыграло сфабрикованное дело против Джона Делореана, обвиненного в сбыте около 25 кг кокаина. Сама же модель чуть позже получила культовый статус, став «машиной времени» в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее».
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Фото: DeLorean