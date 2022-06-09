DeLorean показал электрический фастбек Alpha5

Американская компания DeLorean представила электрический фастбек Alpha5, который стал идеологическим преемником легендарной модели DMC-12, известной по фантастической трилогии «Назад в будущее». Пока показан лишь концепт будущей модели, однако представители компании утверждают, что серийный автомобиль практически не будет отличаться от прототипа.

Как и в случае с оригинальным DMC-12, выпущенным в 1981 году, разработкой внешности нового автомобиля занимается итальянская студия ItalDesign. Электрический фастбек с посадочной формулой 2+2 получил необычные двери типа «крыло чайки», которые были одной из отличительных черт классической модели. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,23, пишет портал Autonews.ru.

Технические данные нового электрокара Alpha5 пока держат в секрете. В компании лишь подтвердили, что запас хода машины составит около 480 км. По неофициальным данным, новинка построена на новой электрической платформе, разработкой которой ItalDesign занималась совместно с британской Williams Advanced Engineering.