Первая неделя июня: продажи легковых автомобилей падают, коммерческих – растут | АВТОСТАТ

Первая неделя июня: продажи легковых автомобилей падают, коммерческих – растут

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Первая неделя июня: продажи легковых автомобилей падают, коммерческих – растут

Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России
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10 451 единица – именно столько автомобильной техники было реализовано в России за первую неделю* июня 2022 года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Эксперты также отмечают, что этот показатель чуть больше (+1%), чем за последнюю неделю мая (10 377 шт.).

Три четверти от общего количества проданной в начале лета новой автомобильной техники пришлось на легковые автомобили. Их объем составил 7 895 штук и оказался на 2% меньше, чем неделей ранее.

Около 12% в общем объеме заняли грузовые автомобили, что эквивалентно 1 221 реализованным единицам. При этом они показывают рост на 6%. Чуть меньше было продано LCV (1 100 шт.), которые тоже отметились положительной динамикой (+18%). Оставшиеся 235 штук – это автобусы. Их реализация также увеличилась (+16%).

Сколько автомобильной техники было продано за первую неделю июня?

Более подробная информация о продаже автомобильной техники по неделям содержится в специальном обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* За период с 30 мая по 5 июня

Фото: АВТОСТАТ, КАМАЗ

Источник: АВТОСТАТ

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