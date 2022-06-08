АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей – с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время, однако на АВТОВАЗе отмечают, что такая LADA Granta станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По сравнению со стандартной LADA Granta Classic, в комплектации Granta Classic’22 изменился список стандартного оборудования: в него добавлены улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий. Это окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Комплектация Classic’22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач. Конфигурация Classic’22 будет доступна для семейства LADA Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

На сегодняшний день стоимость LADA Granta в базовой комплектации составляет 727,9 тыс. рублей. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 65% до 20082 машин. В результате вазовский «бюджетник» стал самой продаваемой моделью на российском авторынке.