АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей – с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время, однако на АВТОВАЗе отмечают, что такая LADA Granta станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
По сравнению со стандартной LADA Granta Classic, в комплектации Granta Classic’22 изменился список стандартного оборудования: в него добавлены улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий. Это окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.
Комплектация Classic’22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач. Конфигурация Classic’22 будет доступна для семейства LADA Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.
На сегодняшний день стоимость LADA Granta в базовой комплектации составляет 727,9 тыс. рублей. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 65% до 20082 машин. В результате вазовский «бюджетник» стал самой продаваемой моделью на российском авторынке.
Напомним, АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей с 30 апреля по 11 мая в связи с плановым корпоративным отпуском (с 4 по 6 мая) и праздничными днями, однако затем неоднократно продлевал простой в связи с продолжающимся дефицитом автокомпонентов. В минувшую пятницу на предприятии началась подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta, при этом для сборочных линий B0 и Niva простой продлен минимум до 10 июня. Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ ввел режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который возглавил совет директоров АВТОВАЗа, новые продукты LADA будут разрабатываться, в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов – это принципиальное решение.
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Фото: АВТОВАЗ