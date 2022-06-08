На российском авторынке существенно выросла доля юридических лиц | АВТОСТАТ

На российском авторынке существенно выросла доля юридических лиц

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На российском авторынке существенно выросла доля юридических лиц

Данные ЭПТС по авторынку России
Все оперативные данные

В России заметно увеличилась доля юридических лиц в продажах новых легковых автомобилей и LCV. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Тенденция увеличения доли юрлиц на рынке наблюдалась и в начале 2022 года, но в последние два месяца она проявилась наиболее отчетливо. Если в январе на долю юрлиц приходилось 18,5% от общего объема реализации новых легковых машин, а в феврале – 19,2%, то в марте она достигла 22,6%. При этом в апреле доля юрлиц взлетела до 30,1%! Даже несмотря на небольшое снижение в мае (до 27,9%), она все равно остается довольно высокой.

Примерно то же самое происходит и на рынке LCV. Если в первые три месяца доля юрлиц в продажах новых легких коммерческих автомобилей была на уровне 72 – 73%, то в апреле этот показатель составил уже 81,8%, а в мае – 80,2%.

На российском авторынке существенно выросла доля юридических лиц

Что касается сегментов грузовиков и автобусов, то здесь пока не наблюдается кардинальных изменений. Если среди грузовых машин на долю юрлиц ежемесячно приходится 91 – 92%, то среди автобусов – от 93% до 97%.

Более подробная информация о продажах автомобилей юридическим и физическим лицам содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery, ГАЗ

Источник: АВТОСТАТ

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