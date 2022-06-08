Белорусский авторынок в мае сократился на 83%

Автомобильный рынок Белоруссии в мае снизился на 83% и составил 629 машин. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи новых автомобилей в этой республике составили 10606 единиц (-41%), гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Как отмечается, такой результат связан с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования. В последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, произведенные в России. Начиная с марта, производители повышали отгрузочные цены от 40% до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что также повлияло на формирование прайс-листов и привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров до 95%. Более того – есть все предпосылки к тому, что ситуация будет усугубляться. Учитывая то, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей.

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Фото: «Атлант-М»