Власти Татарстана рассказали о ситуации на заводе «Соллерс Форд» | АВТОСТАТ

Власти Татарстана рассказали о ситуации на заводе «Соллерс Форд»

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Власти Татарстана рассказали о ситуации на заводе «Соллерс Форд»

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Решений по возобновлению работы автозавода «Соллерс Форд» нет, сотрудников могут переводить на другую работу. Об этом агентству «ТАСС» сообщил заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. «Все, что касается компенсации работникам, которые находятся в простое, все они выполняются. Никаких жалоб нет со стороны работников», – уточнил он.

Напомним, завод «Соллерс Форд» в Елабуге с 3 марта ушел в простой в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. Как отмечалось, руководство «Соллерс Форд» предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Ford реализовали 238 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 85% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи этой модели в нашей стране составили 4661 машину, что на 29% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

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Фото: «Соллерс Форд»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производстволегкие коммерческие автомобилипростоисоллерс фордсанкцииfordford transit

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