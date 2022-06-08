Требования к «картам спасения» для автомобилей стали стандартом

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 22.8.12-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения для транспортного средства. Общие требования к кодификации, маркировке и идентификации». Документ будет введен в действие с 1 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Новый стандарт впервые устанавливает общие требования к карте спасения, представляющей собой формализованную схему автомобиля, содержащую всю необходимую информацию о его конструктивных особенностях, а также рекомендации по действиям в аварийном случае для участников ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, в том числе по безопасной деблокировке пострадавших.

Интенсивное развитие автомобильной отрасли, расширение модификаций автомобилей, применение различных средств безопасности, альтернативных источников энергии в последние десятилетия привели к увеличению в среднем на 20% времени проведения аварийно-спасательной операции и значительному усложнению работ. Внедрение карт спасения в каждом автомобиле позволит избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, повысить личную безопасность спасателей, оперативно и эффективно оказать помощь пострадавшим и безопасно провести аварийно-спасательные работы в целом.

Как отмечается, карта спасения для транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, будет оформляться в добровольном порядке производителем в виде электронного документа, размещенного в определенной открытой информационной системе. Транспортному средству, имеющему карту спасения, будет присвоен индивидуальный код маркировки в машиночитаемом виде, получаемый спасателями сразу после прибытия на место происшествия, еще до начала спасательных работ.

Требования, изложенные в стандарте, разработаны с учетом специфики нашей страны и накопленного опыта по организации аварийно-спасательных работ, а также основаны на анализе международных документов по стандартизации, определяющих содержание и структуру карты спасения для разных видов автомобильного транспорта. Разработка нового документа стала продолжением работ по комплексной стандартизации вопросов безопасности проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно здесь.

Фото: Росстандарт