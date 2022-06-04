EXEED TXL получит более мощный двигатель в России

Как пишет портал « Китайские автомобили », речь идет о двигателе SQRF4J20С рабочим объемом 2,0 литра, который развивает 197 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Согласно ОТТС, такие машины могут быть только полноприводными, и заправлять их необходимо исключительно 95-м бензином. В то же время кроссоверы с мотором 1.6 на 186 л.с. могут потреблять 92-й бензин и иметь передний привод, хотя на российском рынке моноприводные модификации не предлагаются. Трансмиссия, на первый взгляд, прежняя – 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа, однако коробку 730DHС заменили на 738DHA – у нее другие передаточные числа.

Премиальный кроссовер EXEED TXL получит мотор 2.0Т, о чем свидетельствует соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель, опубликованное в базе Росстандарта.

На данный момент кроссовер предлагается в России только с двигателем 1.6 мощностью 186 л.с. Очевидно, с недавних пор он испытывает внутреннюю конкуренцию с полноприводным Chery Tiggo 8 PRO Max с тем же самым мотором SQRF4J20С. Скорее всего, 2,0-литровая версия для EXEED TXL позволит сильнее развести эти модели и по цене, и по статусу.

Кроме того, EXEED TXL 2.0Т отличает другое оформление салона. В частности, компактный сдвижной рычажок переключения передач сменит крупный селектор необычной формы. Беспроводную зарядку перенесли ближе к центральной консоли. Ниша для подстаканников закрывается не крышкой, а шторкой. А для управления медиасистемой используется шайба, а не сенсорная панель.

Напомним, осенью прошлого года в России начали продажи обновленного среднеразмерного кроссовера EXEED TXL. В настоящее время модель предлагается в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 3 млн 999 тыс. 900 рублей и 4 млн 249 тыс. 900 рублей соответственно.

Для обновленного EXEED TXL доступна полностью светодиодная оптика, включая галогеновые фары, а также 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе. Что касается интерьера, панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. На мониторе мультимедийной системы пользователь может персонализировать настройки ассистентов и контролеров безопасности, звукового поля, за формирование которого отвечает система обработки звука и восемь динамиков от Sony, выбрать цвет атмосферной подсветки и следить за окружающей обстановкой, благодаря системе кругового обзора 360°AVM. На «парящей» центральной консоли под эргономичным углом установлен сенсорный экран управления климатом, включая очистку воздуха фильтрующим элементом стандарта CN95 и его ионизацию, обогревом и вентиляцией сидений.

Салон обновленного EXEED TXL предложен исключительно в черном кожаном исполнении c ромбовидной прострочкой. Панорамная крыша с люком площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла толщиной 5 мм. Для защиты от палящего солнца предусмотрена шторка.

Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4780х1885х1730 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. EXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

В настоящее время премиальная марка EXEED представлена в России среднеразмерным кроссовером TXL, полноразмерным семиместным внедорожником VX и новым компактным кроссовером LX, который поступил в продажу в марте этого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры EXEED реализовали 2715 автомобилей, что в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото: «Китайские автомобили»