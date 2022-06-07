На долю премиальных автомобилей в мае пришлось лишь 5% от общих продаж

По итогам мая 2022 года в России было куплено 1457 новых машин премиум-сегмента. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), это составляет всего лишь 5,3% от общего объема реализации новых легковых автомобилей.

Традиционно на долю премиальных машин ежемесячно приходилось 9 – 10% российского рынка, при этом даже март и апрель не стали исключением. Но в мае их продажи установили своеобразный антирекорд – они оказались на 45% меньше, чем в апреле, и на 89% хуже показателя мая 2021-го. Во многом это связано с тем, что почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые, согласно введенным против РФ санкциям, объявили о прекращении поставок автомобилей на наш рынок. Как следствие, запасы этих машин стремительно сокращаются.