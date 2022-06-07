На долю премиальных автомобилей в мае пришлось лишь 5% от общих продаж

По итогам мая 2022 года в России было куплено 1457 новых машин премиум-сегмента. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), это составляет всего лишь 5,3% от общего объема реализации новых легковых автомобилей.
Традиционно на долю премиальных машин ежемесячно приходилось 9 – 10% российского рынка, при этом даже март и апрель не стали исключением. Но в мае их продажи установили своеобразный антирекорд – они оказались на 45% меньше, чем в апреле, и на 89% хуже показателя мая 2021-го. Во многом это связано с тем, что почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые, согласно введенным против РФ санкциям, объявили о прекращении поставок автомобилей на наш рынок. Как следствие, запасы этих машин стремительно сокращаются.
Самым популярным брендом премиум-сегмента в мае стал Mercedes-Benz, которому впервые в этом году удалось опередить BMW. Так, в последний месяц весны жители РФ стали обладателями 413 «мерседесов» и 293 «баварцев». Замкнул тройку лидеров еще один представитель Германии – Audi (194 шт.). А вот на четвертое место среди премиум-марок поднялся корейский Genesis, автомобили которого в мае разошлись тиражом в 115 единиц. И здесь стоит отметить, что производители из Южной Корей не присоединились к антироссийским санкциям. Кстати, только Genesis среди всех премиальных брендов в мае демонстрирует рыночный рост (в 2 раза) по отношению к результату годичной давности. У всех остальных наблюдается отрицательная динамика, а их объемы продаж составляют менее 100 штук.
Более подробная информация о продажах премиальных (и не только) автомобилей содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Бизнес Кар, КЛЮЧАВТО