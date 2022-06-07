Обновленная LADA Vesta получит версию для спецслужб, о чем свидетельствует сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованный в открытой базе Росстандарта. Для нужд Минобороны, МВД и Росгвардии «Весты» дооборудуют и переименуют: у семейства оперативных автомобилей свое наименование ВИС-298*. Седаны получили индексы 2980/2981/2983, универсалы – 2981/2982, пишет портал Motor.ru.

Предполагается, что спецверсии LADA Vesta будут выпускать не в Ижевске, а в Тольятти на мощностях предприятия «ВИС-Авто». Для оперативных подразделений полиции, дорожно-патрульной службы, Росгвардии, военной полиции и военной автоинспекции седаны и универсалы оснастят спутниковой навигацией, системой видеонаблюдения, сигнально-голосовыми устройствами и радиостанцией. Кроме того, в списке стандартного оборудования значатся ABS и ESP, передние и боковые подушки безопасности, аудиосистема, система помощи при парковке, круиз-контроль, система дистанционного запуска двигателя и камера заднего вида. Фигурирует в сертификате ОТТС и обновленные LADA Vesta Sport для спецслужб, но изображений таких машин нет.

У автомобилей семейства ВИС-298* будут те же атмосферные двигатели ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 объемом 1,6 и 1,8 литра соответственно. Коробка передач – отечественная 5-ступенчатая «механика» и только Sport-версии с форсированным двигателем 1.8 положена коробка передач Renault. Впрочем, выпуск оперативных Vesta Sport под вопросом, ведь пока АВТОВАЗу не удалось наладить производство обычных обновленных седанов и универсалов.

Напомним, в рестайлинговой LADA Vesta использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. Что касается внешних изменений модели, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA. Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для рестайлинговой LADA Vesta предусмотрен новый дизайн 16-ти и 17-дюймовых колесных дисков, представляющий собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки.

Во сколько обходится содержание автомобилей семейства LADA Vesta, можно узнать здесь.

Фото: Росстандарт