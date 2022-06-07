ГАЗ представил новые модели поколения NN для розничной торговли и мобильного бизнеса

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов (длина машины – 5120 мм; высота – 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

Также представлен предсерийный образец «Соболя NN» в версии трехместного грузового фургона с объемом кузова 7,8 куб.м. Размеры грузового отсека (д/ш/в) – 2600x1860x1614 мм. В дальнейшем линейка «Соболь NN» будет включать в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, с различными вариантами высоты кузова, а также микроавтобусы.

Фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» предназначен для перевозки грузов с жесткими температурными требованиями, например, замороженных продуктов. Применение современных технологий и материалов позволили обеспечить большой объем внутреннего пространства – 13,12 куб.м, при сохранении минимального веса грузовой надстройки менее 800 кг. Силовые элементы рамы и кузова спроектированы таким образом, чтобы защитить кузов от деформаций во время движения по неровным дорогам, обеспечивая прочность и безопасность всей конструкции. Усиленная теплоизоляция позволяет поддерживать температуру перевозимого груза на уровне до -20°С. Мощность холодильной установки – до 2800 Вт. Оборудование автомобиля включает 15 точек фиксации груза, камеру заднего вида, широкий дверной проем с заниженным уровнем входа, систему внутреннего освещения и сейф для хранения денег и документов.