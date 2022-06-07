Стали известны российские комплектации кроссовера JAC JS4

Габариты JAC JS4 составляют 4410х1800х1660 мм, колесная база равна 2620 мм. Второй ряд сидений складывается в пропорциях 40/60. Объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 520 л, а при сложенном заднем ряде достигает 1050 л. Автомобиль построен на платформе совместной разработки JAC и Volkswagen с передней подвеской типа МакФерсон, и задней полунезависимой с торсионной балкой. Тормоза всех колес – дисковые (передние вентилируемые). Во всех версиях JAC JS4 оснащен системами ABS/EBD/ESC, ассистентом трогания на подъеме HAC, системой помощи при торможении BOS.

Компания JAC Motors объявила российские комплектации нового компактного кроссовера JAC JS4. Стоимость новинки будет представлена ближе к старту продаж, который намечен на середину июля 2022 года.

JAC JS4 будет доступен в России в четырех фиксированных комплектациях, различающихся двигателями и трансмиссиями, а также уровнем дополнительного оборудования. Привод во всех версиях – передний.

В начальной версии Comfort автомобиль оснащается бензиновым атмосферным двигателем рабочим объемом 1590 куб.см, который развивает 118 л.с. при 6000 об/мин и 150 Нм (3500 – 4500 об/мин) крутящего момента и агрегатируется с механической 6-ступенчатой коробкой передач MF20B9 собственного производства JAC. В базовой комплектации автомобиль оснащен галогеновыми фарами, автоматическим включением головного света с функцией «проводи меня домой», электростеклоподъемниками (водительский с автоматическим режимом), зеркалами с электроприводом, руль с регулировкой по высоте, кондиционером, задними парктрониками, радио с Bluetooth и 4-мя динамиками, USB-портами спереди и сзади, системой Auto-Hold, круиз-контролем. Отделка салона тканевая.

Комплектация Luxury представлена с турбированным мотором объемом 1499 куб.см, знакомым по модели JAC J7. Мощность двигателя 136 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент – 200 Нм при 2000 – 4500 об/мин. В трансмиссии может быть установлена 6-ступенчатая «механика» MF622D37, либо бесступенчатый вариатор Punch VT3S. В этой версии к опциям комплектации Comfort добавляются люк с электроприводом, руль с кожаной отделкой, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности и шторки водителя и переднего пассажира, система контроля давления в шинах TPMS и камера заднего вида. Медиасистема MP5 снабжена 6-ю динамиками и управляется с помощью сенсорного монитора диагональю 10,25 дюйма. Обивка салона – комбинированная из ткани и экокожи.