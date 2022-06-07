Стали известны российские комплектации кроссовера JAC JS4

Компания JAC Motors объявила российские комплектации нового компактного кроссовера JAC JS4. Стоимость новинки будет представлена ближе к старту продаж, который намечен на середину июля 2022 года.
Внешность JAC JS4 отличают «парящая» крыша, эффектная решетка радиатора, двухуровненвая светодиодная оптика, задний фонарь во всю ширину кузова, отделка нижней части из некрашеного пластика. Дополняют облик нового кроссовера легкосплавные колеса диаметром 17 дюймов, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Салон предлагается исключительно в черном цвете, подчеркивающем практичность интерьера.
Габариты JAC JS4 составляют 4410х1800х1660 мм, колесная база равна 2620 мм. Второй ряд сидений складывается в пропорциях 40/60. Объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 520 л, а при сложенном заднем ряде достигает 1050 л. Автомобиль построен на платформе совместной разработки JAC и Volkswagen с передней подвеской типа МакФерсон, и задней полунезависимой с торсионной балкой. Тормоза всех колес – дисковые (передние вентилируемые). Во всех версиях JAC JS4 оснащен системами ABS/EBD/ESC, ассистентом трогания на подъеме HAC, системой помощи при торможении BOS.
JAC JS4 будет доступен в России в четырех фиксированных комплектациях, различающихся двигателями и трансмиссиями, а также уровнем дополнительного оборудования. Привод во всех версиях – передний.
В начальной версии Comfort автомобиль оснащается бензиновым атмосферным двигателем рабочим объемом 1590 куб.см, который развивает 118 л.с. при 6000 об/мин и 150 Нм (3500 – 4500 об/мин) крутящего момента и агрегатируется с механической 6-ступенчатой коробкой передач MF20B9 собственного производства JAC. В базовой комплектации автомобиль оснащен галогеновыми фарами, автоматическим включением головного света с функцией «проводи меня домой», электростеклоподъемниками (водительский с автоматическим режимом), зеркалами с электроприводом, руль с регулировкой по высоте, кондиционером, задними парктрониками, радио с Bluetooth и 4-мя динамиками, USB-портами спереди и сзади, системой Auto-Hold, круиз-контролем. Отделка салона тканевая.
Комплектация Luxury представлена с турбированным мотором объемом 1499 куб.см, знакомым по модели JAC J7. Мощность двигателя 136 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент – 200 Нм при 2000 – 4500 об/мин. В трансмиссии может быть установлена 6-ступенчатая «механика» MF622D37, либо бесступенчатый вариатор Punch VT3S. В этой версии к опциям комплектации Comfort добавляются люк с электроприводом, руль с кожаной отделкой, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности и шторки водителя и переднего пассажира, система контроля давления в шинах TPMS и камера заднего вида. Медиасистема MP5 снабжена 6-ю динамиками и управляется с помощью сенсорного монитора диагональю 10,25 дюйма. Обивка салона – комбинированная из ткани и экокожи.
Топовая комплектация Flagship представлена исключительно с упомянутым турбированным двигателем и вариатором. В этой версии JAC JS4 оснащается электроприводом двери багажника, светодиодными фарами головного света, автоматическими стеклоподъемниками всех дверей, зеркалами с автоматическим складыванием при закрытии автомобиля, цифровой панелью приборов. Салон отделан кожей, водительское сиденье получило электропривод, добавлен обогрев передних сидений и панорамная камера 360 градусов. Главное отличие флагманской комплектации – наличие пакета электронных ассистентов. В его состав входят системы контроля полосы движения LDW, предупреждения о фронтальном столкновении FCW и датчики слепых зон.
Напомним, на сегодняшний день модельный ряд JAC в России включает кроссоверы S3 и S7, пикап T6, лифтбек J7 и электрический хэтчбек iEV7S. Как сообщалось ранее, помимо JAC JS4, в нашей стране ожидается новый кроссовер S6, сертификация которого для российского рынка уже началась.
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Фото: JAC