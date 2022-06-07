Авторынок Литвы падает 11 месяцев подряд

Почти год (11 месяцев) в Литве продолжается падение продаж новых автомобилей. В январе 2022 года это падение было минимальным (-0,7%), февраль показал намного большее снижение (-18,2%). Март уменьшил рынок еще на четверть (-24,5%), апрель принес самое большое падение с начала года (-34,7%).

В мае в стране зарегистрировано всего 3016 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (падение по сравнению с маем 2021 года на 29,2%). Для сравнения - год назад их было 4 257 шт. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на информацию, предоставленную госпредприятием «Регитра». Основные причины падения остались прежними: нехватка микрочипов, жгутов и некоторых других автокомпонентов привела к значительному сокращению производства большинства моделей, а соответственно и к снижению поставок.

При этом рынок легковых машин в апреле снизился на 32,8% до 2 644 единиц, а легких коммерческих автомобилей – вырос на 16,3% до 372 экземпляров. В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидер остался тот же, что и в апреле – японская Toyota с результатом в 711 единиц. На второй и третьей строчках – тоже без изменений Volkswagen (272 шт.) и BMW (203 шт.) соответственно.

В модельном рейтинге на первом месте остался представитель сегмента SUV – Toyota RAV4, реализованный в количестве 255 штук. В тройку лидеров по итогам мая также вошли Toyota Yaris Cross (159 шт.) и Kia Sportage (101 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей лидирует Peugeot Partner с результатом 103 машины.

В мае на литовском рынке дебютировали электромобиль Mercedes-Benz EQE и небольшой кросс-хэтчбек Toyota Aygo X.