Названы самые продаваемые модели LADA в мае 2022 года

АВТОВАЗ в мае реализовал на российском рынке 6012 автомобилей LADA – это на 84% меньше, чем годом ранее. Напомним, весь прошлый месяц АВТОВАЗ находился в простое, который начался с планового корпоративного отпуска, а затем неоднократно продлевался из-за продолжающегося дефицита автокомпонентов. По итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 67230 машин, что на 58% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,1% против 24,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в мае стала LADA Granta, чья реализация составила 2305 автомобилей (-82%). Второй результат показала LADA Vesta – 1538 проданных машин (-85%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 1102 автомобиля, что на 82% ниже показателя годичной давности. Далее идет универсал LADA Largus с показателем 642 реализованных автомобиля (-87%). Реализация модели LADA XRAY составила 256 штук (-93%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на АВТОВАЗе началась подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. В минувшую пятницу стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски, а выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня. При этом для сборочных линий B0 и Niva простой продлен до 10 июня.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ