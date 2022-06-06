Прогноз рынка автомобилей с пробегом: какой сценарий претворится в жизнь?

В период с января по апрель развитие ситуации на рынках новых автомобилей и автомобилей с пробегом принципиально отличалось. Если на рынке новых автомобилей в марте уже начался значительный спад относительно февраля (-20%), то на рынке автомобилей с пробегом, наоборот, наблюдался заметный рост (+12%). Совершенно очевидно, что спрос серьезно «подогревали» такие факторы, как ожидаемое резкое сокращение поставок новых автомобилей и связанный с этим существенный рост цен на автомобили с пробегом. В апреле этот ажиотаж закончился и рынок автомобилей тоже «провалился» относительно марта, однако не настолько глубоко как рынок новых: на 17% против 65%.
По итогам 4 месяцев на рынке автомобилей с пробегом уже наблюдаются значительные изменения. Так, подавляющее число марок понесло двузначные потери продаж, в рейтинге лидирующих моделей произошли серьезные «перестановки», средневзвешенные цены показали уверенный рост, автокредитование резко снизилось и т.д.
Совершенно очевидно, что в условиях нового экономического кризиса, невозможно ожидать в 2022 году повторения прошлогоднего рекорда в почти 6 млн автомобилей, и при этом возникает вопрос: а насколько глубоким будет спад? И ответ на этот вопрос крайне затруднен, поскольку связан с двумя ключевыми факторами, определяющими ситуацию не только на авторынке, а в стране: сроком завершения военной спецоперации на Украине и международными санкциями в отношении России. Прогнозы в этом случае можно строить исключительно по трем сценариям: базовому, оптимистичному и пессимистичному. А как будут реализовываться эти прогнозы, можно будет узнать из ежемесячного отчета «Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год (ежемесячный мониторинг)», который необходимо заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ