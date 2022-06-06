Прогноз рынка автомобилей с пробегом: какой сценарий претворится в жизнь?

В период с января по апрель развитие ситуации на рынках новых автомобилей и автомобилей с пробегом принципиально отличалось. Если на рынке новых автомобилей в марте уже начался значительный спад относительно февраля (-20%), то на рынке автомобилей с пробегом, наоборот, наблюдался заметный рост (+12%). Совершенно очевидно, что спрос серьезно «подогревали» такие факторы, как ожидаемое резкое сокращение поставок новых автомобилей и связанный с этим существенный рост цен на автомобили с пробегом. В апреле этот ажиотаж закончился и рынок автомобилей тоже «провалился» относительно марта, однако не настолько глубоко как рынок новых: на 17% против 65%.

По итогам 4 месяцев на рынке автомобилей с пробегом уже наблюдаются значительные изменения. Так, подавляющее число марок понесло двузначные потери продаж, в рейтинге лидирующих моделей произошли серьезные «перестановки», средневзвешенные цены показали уверенный рост, автокредитование резко снизилось и т.д.