УАЗ и КАМАЗ попали в санкционный список ЕС

Евросоюз ввел санкции против Ульяновского автозавода и КАМАЗа из-за возможного использования их техники вооруженными силами РФ на Украине. В документе указывается, что у УАЗа речь идет об автомобиле УАЗ «Патриот», у КАМАЗа – грузовом автомобиле КАМАЗ-5350, бортовом тягаче 6350 и тяжелом внедорожнике 6560. Отметим, что формально производящий военную технику «Ремдизель» выведен из периметра КАМАЗа. Между тем, «Ремдизель» также отдельно включен в список со ссылкой на КАМАЗ, пишет газета «Коммерсант». Из-за санкций и КАМАЗ, и УАЗ, в частности, не смогут экспортировать свои автомобили на европейский рынок как «продукцию двойного назначения».

Кроме того, со ссылкой на поставки шин для вооруженных сил в санкционный список попали активы «Татнефти» ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ПАО «Нижнекамскшина» и ТД «Кама», который, как указано, реализует продукцию этих заводов.

Стоит отметить, что КАМАЗ, в отличие от УАЗа, и так был в санкционном списке ЕС. Уже 26 февраля – через два дня после начала военной операции на Украине – компания попала под ограничения из-за «контроля российским правительством». Уже тогда ЕС запретил ей доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ним продукцией и технологиями военного или двойного назначения. После этого немецкий Daimler приостановил работу СП с КАМАЗом в России. В отношении КАМАЗа также действуют санкции Великобритании, Австралии и Польши.

На УАЗе говорят, что не видят существенных рисков для бизнеса из-за включения в санкционный список, поскольку компания «уже долгое время работает в условиях отказа от поставок комплектующих со стороны европейских производителей и последовательно реализует программу замещения компонентной базы». «Производственная программа выполняется согласно плану. Социальные гарантии сотрудникам соблюдаются в полном объеме», – заверили на УАЗе. Между тем, модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» оснащаются автоматической коробкой Punch Powerglide 6L50, которую производят во Франции, а Евросоюз запрещает своим компаниям взаимодействовать с подсанкционными структурами. Таким образом, безальтернативной трансмиссией для них останется корейская 5-ступенчатая механическая коробкой передач Dymos.

Многие иностранные поставщики еще весной перестали поставлять продукцию российским машиностроителям, заморозив деятельность в стране. Например, так сделал Bosch, продукция которого – от систем управления двигателем до топливной аппаратуры – широко использовалась автоконцернами.

Фактически на сегодня из традиционно отечественных автозаводов не попали под санкции только АВТОВАЗ, недавно отошедший ФГУП НАМИ, и «Урал» Дмитрия Стрежнева. В отношении еще одного актива – «Группы ГАЗ» – в конце мая начали действовать американские санкции.

О текущей ситуации в российском автопроме в условиях санкций – читайте здесь.

Фото: УАЗ