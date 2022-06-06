Hyundai Creta в мае 2022 года вернула лидерство в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае вновь стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 1197 автомобилей, что на 79% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1102 единицы (-82%). Третье место занял кроссовер Renault Duster с показателем 561 реализованная машина (-85%). Далее идет Kia Sportage, разошедшийся тиражом в 560 экземпляров (-73%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Kia Seltos, чьи продажи снизились на 71% до 502 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам мая также вошли: Geely Coolray (473 шт., -49%), Haval Jolion (425 шт., рост в 3,7 раза), Hyundai Tucson (362 шт., +77%), Mazda CX-5 (359 шт., -71%) и Renault Kaptur (301 шт., -83%).

Стоит отметить, что по итогам пяти месяцев 2022 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 12413 реализованных машин (-61%). Далее следуют семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся в количестве 12350 единиц (-50%) и Renault Duster, продажи которого составили 9731 автомобиль (-34%).

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Фото: Hyundai