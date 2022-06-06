ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая 2022 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам мая остается LADA Granta, чья реализация снизилась на 82% и составила 2305 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 1538 проданных машин (-85%). Третье место заняла Kia Rio с показателем 1202 автомобиля, что на 82% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за май, лидерство среди моделей SUV вернула Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 1197 экземпляров (-79%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1102 единицы (-82%). Седан Hyundai Solaris выбрали 754 покупателя – на 88% меньше, чем годом ранее. Реализация универсала LADA Largus снизилась на 87% до 642 штук. Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 561 единицы (-85%), а Kia Sportage нашел 560 владельцев (-73%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Kia Seltos с показателем 502 реализованных машины (-71%).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: LADA