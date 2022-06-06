Geely в мае 2022 года стала лидером среди китайских брендов в России

Российские дилеры Geely в мае реализовали 907 автомобилей, что на 55% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Geely стала лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, обогнав Haval. По итогам пяти месяцев 2022 года в России было продано 6883 машин марки Geely (-6%), согласно данным АЕБ.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке, а также среди всех "китайцев", в мае впервые стал компактный кроссовер Coolray с показателем 473 реализованных автомобиля (-49%). Стоит отметить, что недавно компания Geely представила новую специальную серию кроссовера Geely Coolray NERO, которая появится у российских дилеров уже в июне. Стоимость новинки составит 2 млн 749 тыс. 990 рублей.

Между тем, в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка появится во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке, можно узнать из бизнес-справки "Легковые автомобили китайских брендов в России", которую можно заказать в агентстве "АВТОСТАТ".

Фото: Geely