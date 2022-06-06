АВТОВАЗ начал готовиться к перезапуску линии LADA Granta

АВТОВАЗ начал подготовку к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, в минувшую пятницу стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно. Также возобновлена работа других подразделений компании (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика и др.), которые обеспечивают производство Granta.

Как сообщалось ранее, во второй половине июня в продаже ожидается LADA Granta в упрощенной версии. Так, в самом простом исполнении модель останется без ABS, системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. Полного описания оснащения упрошенных автомобилей пока нет, однако, по данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», перечень не ограничится одной-двумя комплектациями и даже предусматривает версию Cross. Все LADA Granta будут без экологической прошивки «Евро-5», двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с. По данным дилеров АВТОВАЗа, предварительная стоимость упрощенных комплектаций LADA Granta составит от 640 тысяч до 840 тыс. рублей.

На сегодняшний день стоимость LADA Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727,9 тыс. рублей. В этой машине есть одна подушка безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 65% до 20082 машин. В результате вазовский «бюджетник» стал самой продаваемой моделью на российском авторынке.

Во сколько обходится содержание LADA Granta, можно узнать здесь.

Фото: АВТОВАЗ