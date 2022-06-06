Доля «китайцев» на рынке РФ в мае составила почти 17%

Автопроизводители из КНР продолжают наращивать долю на российском рынке – в мае 2022 года она достигла 16,9%. Такие данные обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, в последний месяц весны россияне купили 4627 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 16,9% от общего объема. А еще год назад (в мае 2021-го) на долю «китайцев» приходилось только 6,9%. То есть, данный показатель вырос в 2,5 раза (на 10 процентных пунктов). Иными словами, в мае каждый шестой купленный новый автомобиль был из Поднебесной. Для сравнения: в апреле таковым был каждый восьмой.