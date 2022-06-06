Доля «китайцев» на рынке РФ в мае составила почти 17%

Автопроизводители из КНР продолжают наращивать долю на российском рынке – в мае 2022 года она достигла 16,9%. Такие данные обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).
Так, в последний месяц весны россияне купили 4627 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 16,9% от общего объема. А еще год назад (в мае 2021-го) на долю «китайцев» приходилось только 6,9%. То есть, данный показатель вырос в 2,5 раза (на 10 процентных пунктов). Иными словами, в мае каждый шестой купленный новый автомобиль был из Поднебесной. Для сравнения: в апреле таковым был каждый восьмой.
Отметим, что в мае «китайцы» по общим продажам уже обошли «японцев», доля которых составила 12,3%. Выше располагаются только отечественные и корейские марки (25,2% и 24,7% соответственно). А вот сильнее всех упала доля рынка у немецких марок: если в мае 2021 года она была равна 13,3%, то сейчас – 6,8%. Таким образом, «немцы» с прошлогодней третьей строчки сразу опустились на нынешнюю шестую, пропустив вперед даже «французов» (доля – 8,3%).
Более подробная информация о продажах автомобилей в мае содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Авилон