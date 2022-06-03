Продажи коммерческой техники в мае оказались на 27% ниже, чем в апреле

По итогам мая 2022 года в России было реализовано 8179 единиц коммерческой техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), это на 27% меньше, чем в апреле, и на 58% хуже показателя мая прошлого года.

Второй месяц подряд продажи новых грузовых автомобилей оказываются выше, чем у легких коммерческих (LCV). Так, за весь май в РФ было куплено 4284 грузовика, что составляет более половины (52,4%) от общего объема реализации коммерческой техники. При этом по отношению к апрелю продажи грузовых машин снизились на 22%.

Также в последний месяц весны в нашей стране было приобретено 3079 единиц LCV, что на 37% хуже результата апреля. А вот реализация новых автобусов в мае (816 шт.) осталась практически на том же уровне, что и месяцем ранее (817 шт.).