Итальянский авторынок в мае 2022 года снизил темпы падения

Автомобильный рынок Италии в мае сократился на 15,1% и составил 121299 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), запуск мер по субсидированию покупки экологически чистых машин во второй половине мая позволил несколько смягчить продолжающееся падение продаж, хотя оно по-прежнему измеряется двузначными величинами, что обусловлен продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в Италии составила 556974 единицы (-24,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае реализовал 19531 машину (-18%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 15,3% и составили 11129 единиц. На третьей строчке идет Toyota с показателем 8520 реализованных автомобилей (-1,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (6411 шт., -20,9%) и Ford (6042 шт., -21,6%).

Автомобили некоторых из этих марок еще можно найти в России - в салонах проверенных дилеров.