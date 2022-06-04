Эксперты рассказали, спасут ли дилеров продажи автомобилей с пробегом

В условиях отсутствия поставок от большинства автопроизводителей, дилеры начали выставлять автомобили с пробегом в шоу-румах, где ранее продавались только новые машины. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько переход на продажу автомобилей с пробегом позволит дилерам компенсировать потери от продаж новых машин и каков потенциал дилерской доли на вторичном авторынке.

По словам руководителя направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрия Савичева, в настоящее время дилеры, которые уже начали испытывать дефицит на складах новых автомобилей, действительно, прибегают к практике, когда в шоу-рум выставляются автомобили с пробегом. Как правило, экспонируются профильные автомобили с пробегом по той марке, которая продается в качестве новой с данной локации.

Как рассказали в пресс-службе «ТрансТехСервиса», в шоу-румах компании в основном сейчас представлены автомобили с пробегом. Их доля в общей массе за последние три месяца (март, апрель, май) составляет 77% – это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автомобили поступают на склад через трейд-ин и выкуп, причем последний пользуется большей популярностью – 57% автомобилей с пробегом поступают именно через систему выкупа.

«Потенциал дилерского рынка – занять долю около 50% (особенно в городах-миллионниках). Дилеров в России много, у них есть квалифицированные кадры. Мощности российских дилеров позволяют продавать 2,5 млн автомобилей в год – это примерно половина рынка авто с пробегом в России. Залогом успеха будет максимальное сохранение высоких стандартов импортеров. Также дилеры будут развивать программы постгарантийного обслуживания и программ гарантии на авто с пробегом. Цены у дилеров сейчас ниже, чем у частных продавцов, поскольку дилеры более детально анализируют рынок и ценообразование», – комментирует директор по продажам автомобилей с пробегом группы Wagner Кирилл Иванов.

В свою очередь, руководитель отдела автомобилей с пробегом ГК «Сигма» Николай Баранов отмечает, что вторичный авторынок России, скорее всего, ждет сегментация, когда дилеры будут все более активно бороться за «свежие», юридически чистые автомобили с прозрачной историей сервисного обслуживания. А «проблемные» автомобили, битые, со скрученными пробегами и прочими серьезными недостатками, не будут привлекательными для профессиональных честных игроков рынка и по-прежнему будут реализовываться через площадки «перекупов» либо будут продаваться, как и сейчас, напрямую между физическими лицами.

Подробнее о том, каким критериям должны соответствовать автомобили с пробегом, которые реализуются дилерами, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Бизнес Кар