Американский автопарк стареет из-за нехватки новых машин

Американские водители стали эксплуатировать имеющиеся автомобили дольше, чем раньше, из-за скудных запасов новых машин у дилеров. Как говорится в свежем отчете S&P Global, в нынешнем году средний возраст легкового автомобиля в США составил 12,2 года – это почти на два месяца больше, чем в 2021 году. Причин «старения» автопарка несколько: от пандемии до проблем с поставками деталей из-за ситуации на Украине, пишет портал Motor.ru.

В 2020 и 2021 годах жители США массово пересаживались с общественного транспорта на личный из-за боязни заболеть коронавирусом. При этом новую машину могли себе позволить далеко не все, что привело к всплеску спроса на вторичном рынке и поспособствовало росту среднего возраста автомобилей в стране.

В начале нынешнего года ситуация усугубилась из-за крупной вспышки Covid-19 в Китае и ситуации на Украине. Логистика замедлилась, цены на перевозку комплектующих взлетели, а некоторые цепочки поставок оказались и вовсе разорваны. Это привело к проблемам на местных заводах и длинным очередям за новыми машинами.

По прогнозу аналитиков, возраст автомобилей будет расти, пока не будут решены проблемы с компонентами. Пока же они продолжают тормозить производство и, вероятно, продолжат влиять на него в 2023 году.

Любопытно, что электромобили, напротив, слегка «помолодели»: в нынешнем году средний возраст батарейных машин в США составляет 3,8 года по сравнению с 3,9 года в 2021-м. С 2016 года он колеблется между тремя и 4,1 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».