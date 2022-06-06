Rolls-Royce показал новый кабриолет Boat Tail

Компания Rolls-Royce показала второй кабриолет Boat Tail из запланированных к производству трех экземпляров. Напомним, первый Rolls-Royce Boat Tail был представлен весной 2021 года.

Как пишет газета «Коммерсант», новый автомобиль создан для неназванного владельца семейного бизнеса по добыче жемчуга. Специалисты Rolls-Royce получили от клиента четыре ракушки с жемчугом, под впечатление от которых и разрабатывался дизайн кабриолета.

Boat Tail окрашен в сочетание устричного и нежно-розового цветов с крупными белыми и бронзовыми хлопьями слюды, придающими уникальное перламутровое сияние. Контрастный капот коньячного цвета содержит мелкие хлопья алюминиевой слюды бронзового и золотого цвета, покрытые слоем специального «ледяного» матового прозрачного покрытия.

Нижняя часть кузова получила отделку углепластиком, в который вплетена нить из розового золота. Из розового золота также сделана фирменная статуэтка «Дух экстаза», расположенная на выточенной из цельного куска алюминия решетке радиатора.

Интерьер отделан кожей коньячного и устричного цветов, шпоном орехового дерева с акцентами из розового золота и перламутра – из последнего сделаны циферблат часов и часть переключателей в салоне. Для отделки задней части кузова использовано то же дерево Royal Walnut, которое в процессе старения будет менять цвет и обретет тот оттенок, который имеет капот.

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Фото: Rolls-Royce