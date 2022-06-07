Mercedes-Benz сократит количество дилеров в ряде стран

Компания Mercedes-Benz планирует скорректировать формат продаж автомобилей. По данным Automotive News Europe, штутгартский автопроизводитель сократит количество дилерских центров и сделает упор на прямые продажи: дилеры при этом будут больше заниматься послепродажным обслуживанием. Кроме этого, в угоду молодеющей аудитории Mercedes-Benz будет развивать направление онлайн-продаж: уже к 2025 году на них должна приходиться четверть всех сделок, пишет портал Motor.ru.

Сокращением количества дилеров Mercedes-Benz пока собирается заняться в развитых странах. Так, в Германии число автосалонов к 2025 году должно уменьшиться на 20%, в ряде других стран – на 10%. При этом на крупнейшем авторынке мира, в Китае, немецкая компания, напротив, намерена нарастить их количество.

Сейчас в дилерскую сеть Mercedes-Benz входят порядка 6500 точек по всему миру, 1000 расположены в Германии. Большинство из них к 2025 году переквалифицируются в «агентов»: то есть, они будут получать комиссию от продажи автомобиля, но не будут вкладываться в рекламу. Доходы от продаж упадут, однако остаться на прежнем уровне можно будет за счет услуг послепродажного обслуживания.

По словам финансового директора Mercedes-Benz, за счет развития прямых продаж компания станет ближе к клиенту, а также сможет следить за ценообразованием напрямую. Сбыт через Интернет же будет выгоден с учетом «омоложения» аудитории: средний возраст покупателя автомобилей Mercedes-Benz в последние годы становился все ниже.

Кроме этого, в ближайшем будущем компания намерена пересмотреть свою линейку, сократив количество автомобилей начального уровня и увеличив число роскошных. На развитие «топового» и среднего сегментов Top-End Luxury и Core Luxury будут направляться 75% инвестиций, а гамму начального Entry Luxury сократят с семи до четырех моделей.

О дилерах Mercedes-Benz, работающих в России, можно узнать здесь.

Фото: Mercedes-Benz