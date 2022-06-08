Компания Maserati представила открытый спорткар MC20 Cielo, который создан на базе купе Maserati MC20. В продаже на европейском рынке новинка появится в 2022 году.

Как пишет газета «Коммерсант», модель Maserati MC20 Cielo, название которой с итальянского переводится как «небо», оснащена жесткой складной крышей, выполненной из электрохромного стекла. Водитель может самостоятельно выбирать степень прозрачности элемента, что позволяет видеть небо даже при закрытой крыше.

Технически MC20 Cielo не отличается от базовой модели – родстер получил 3-литровый бензиновый турбомотор V6 Nettuno мощностью 630 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Особенностью новинки стал эксклюзивный цвет кузова Acquamarina, который входит в палитру от заводской программы персонализации Maserati Fuoriserie, а также возможность заказа родстера в исполнении PrimaSerie Launch Edition цвета Acquamarina, отделкой салона «ледяного» цвета и несколькими золотистыми деталями.

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Фото: Maserati