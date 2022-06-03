В мае россияне купили новых легковых автомобилей на 2% меньше, чем в апреле

27458 новых легковых машин было куплено жителями РФ в мае 2022 года. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), это на 2% меньше, чем в апреле (27965 шт.).

Впрочем, если сравнивать полученный результат с тем, что был год назад (в мае 2021-го), то он оказывается уже на 78% меньше.

Свыше половины (56,5%) всех продаж новых автомобилей в мае пришлось на четыре марки – LADA (6656 шт.), Kia (3576 шт.), Hyundai (3097 шт.) и Renault (2183 шт.). А вот на пятую позицию поднялся китайский бренд Chery (1661 шт.), который в апреле был только седьмым. При этом в ТОП-10 по итогам мая попали еще две марки из КНР – Haval (1220 шт.; 7-е место) и Geely (905 шт.; 9-е место). Кроме них в десятке лидеров оказались еще Nissan (1233 шт.), Skoda (1095 шт.) и Toyota (870 шт.).