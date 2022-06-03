АВТОВАЗ намерен возобновить работу на следующей неделе

АВТОВАЗ планирует возобновить работу 6 июня, начав производство автомобилей LADA Granta. При этом для сборочных линий B0 и Niva простой будет продлен до 10 июня, говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия. Напомним также, что с 6 июня по 4 сентября на производственных площадках АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске вводится режим 4-дневной рабочей недели.

Как сообщалось ранее, во второй половине июня в продаже ожидается LADA Granta в упрощенной версии. Так, в самом простом исполнении модель останется без ABS, системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», полного описания оснащения упрошенных автомобилей пока нет. Однако известно, что перечень не ограничится одной-двумя комплектациями и даже предусматривает версию Cross. Все LADA Granta будут без экологической прошивки «Евро-5», двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с. По данным дилеров АВТОВАЗа, предварительная стоимость упрощенных комплектаций LADA Granta составит от 640 тысяч до 840 тыс. рублей.

На сегодняшний день стоимость LADA Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727,9 тыс. рублей. В этой машине есть одна подушка безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 60% до 17777 машин, что на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели. В результате вазовский «бюджетник» занял третье место среди бестселлеров на российском авторынке после Kia Rio и LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ