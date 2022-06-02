Новый Chery Tiggo 7 PRO появился в России

Новые кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO замечены в Москве и, судя по всему, предназначены для сертификационных испытаний. Модель получит в названии приставку Max, о чем говорит шильдик на задней двери, пишет портал «Китайские автомобили».

Обновленный Tiggo 7 PRO, который соответствует по дизайну китайскому Tiggo 7 Plus, можно узнать по «перевернутой» радиаторной решетке, новым фарам и противотуманкам, спрятанным в больших нишах, и буквенной надписи Chery на задней двери. В салоне автомобиля появилась новая комбинация виртуальных приборов и сенсорного дисплея мультимедиа, объединенных в сплошной длинный экран.

На китайском рынке машина получила тот же мотор 1.5T, что используется для «семерки» и в России. Только в Поднебесной он развивает не 147 л.с., а 156 л.с., и сочетается как с вариатором, так и с механической коробкой передач. Но в линейке есть также более мощная версия с двигателем 1.6 на 197 л.с. в паре с «роботом» 7DCT – в нашей стране такой агрегат выдает 186 л.с. и ставится на Tiggo 8 PRO и EXEED TXL. Кроме того, Chery предлагает и вариант с «мягким» гибридом: 48-вольтовым стартер-генератором дополняют 156-сильную версию.