В Узбекистане начали подготовку производства LADA по полному циклу

На заводе «ADM Джизак» в Узбекистане, где осенью прошлого года была запущена крупноузловая сборка автомобилей LADA, планируется запустить полномасштабное производство российских машин. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

«По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в настоящее время на «ADM Джизак» ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов», – сказал он. Как сообщалось ранее, запуск новых производственных линий запланирован на 2024 год.

Напомним, АВТОВАЗ совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell организовал сборку автомобилей LADA на новом заводе «ADM Джизак», расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку.

Как отмечается, Узбекистан – один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и бренд LADA хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие LADA на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам. Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ