Toyota 4Runner получила юбилейную версию | АВТОСТАТ

Toyota 4Runner получила юбилейную версию

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Toyota 4Runner получила юбилейную версию

Компания Toyota представила специальную версию внедорожника 4Runner, которая посвящена 40-летию модели. В продаже Toyota 4Runner 40th Anniversary Special Edition появится летом 2022 года. Всего будет выпущено 4040 внедорожников в юбилейном варианте.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, доступный в черном, белом или красном цвете, получил наклейки на кузов, шильдики с указанием модификации, а также 17-дюймовые колеса бронзового цвета. В салоне появилась контрастная прострочка обивки, шильдики и вытисненные логотипы спецверсии на креслах.

Toyota 4Runner получила юбилейную версию

В основу Toyota 4Runner 40th Anniversary Special Edition положена комплектация Premium. Внедорожник оснащается 274-сильным 4-литровым атмосферным бензиновым V6 в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Какие из моделей Toyota имеют лучшую остаточную стоимость, можно узнать здесь.

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvспецверсиикроссоверыtoyota

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