Toyota 4Runner получила юбилейную версию

Компания Toyota представила специальную версию внедорожника 4Runner, которая посвящена 40-летию модели. В продаже Toyota 4Runner 40th Anniversary Special Edition появится летом 2022 года. Всего будет выпущено 4040 внедорожников в юбилейном варианте.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, доступный в черном, белом или красном цвете, получил наклейки на кузов, шильдики с указанием модификации, а также 17-дюймовые колеса бронзового цвета. В салоне появилась контрастная прострочка обивки, шильдики и вытисненные логотипы спецверсии на креслах.