Названы цены и характеристики электрического фургона EVM PRO

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» раскрыла цены и характеристики электрического фургона EVM PRO, разработанного на базе длиннобазной модели УАЗ «Профи». Выпуск новинки планируется начать на предприятии в столичном «Технополисе» в сентябре нынешнего года, ежегодный объем производства оценивается в 1000 машин, пишет издание «За рулем».

Как рассказали в компании, синхронный электродвигатель и силовая электроника EVM PRO – полностью российского производства, как и программное обеспечение. Автомобиль имеет полную массу 3,5 тонны и может перевозить до тонны груза, проезжая на одной зарядке до 300 км даже в мороз. Дело в том, что у машины автономная климатическая система, работающая на дизельном топливе, и заряд батареи не будет тратиться на обогрев салона. Также электрофургон оснащен двигателем мощностью 120 л.с., который весит всего 50 кг, и батареей емкостью 80 кВт-ч, чья стоимость составляет менее 500 тысяч рублей. Если заряжать ее от обычной бытовой сети три часа, то запас хода увеличится на 100 км. Но по статистике, автомобили доставки, например, проезжают в день километров 200, и подзарядки не потребуется. При этом стоимость одного километра пробега окажется в два с лишним раза дешевле, чем у машин с ДВС – около 6 рублей.