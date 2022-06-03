Названы цены и характеристики электрического фургона EVM PRO

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» раскрыла цены и характеристики электрического фургона EVM PRO, разработанного на базе длиннобазной модели УАЗ «Профи». Выпуск новинки планируется начать на предприятии в столичном «Технополисе» в сентябре нынешнего года, ежегодный объем производства оценивается в 1000 машин, пишет издание «За рулем».
Как рассказали в компании, синхронный электродвигатель и силовая электроника EVM PRO – полностью российского производства, как и программное обеспечение. Автомобиль имеет полную массу 3,5 тонны и может перевозить до тонны груза, проезжая на одной зарядке до 300 км даже в мороз. Дело в том, что у машины автономная климатическая система, работающая на дизельном топливе, и заряд батареи не будет тратиться на обогрев салона. Также электрофургон оснащен двигателем мощностью 120 л.с., который весит всего 50 кг, и батареей емкостью 80 кВт-ч, чья стоимость составляет менее 500 тысяч рублей. Если заряжать ее от обычной бытовой сети три часа, то запас хода увеличится на 100 км. Но по статистике, автомобили доставки, например, проезжают в день километров 200, и подзарядки не потребуется. При этом стоимость одного километра пробега окажется в два с лишним раза дешевле, чем у машин с ДВС – около 6 рублей.
Цена электрического фургона EVM PRO – 3,5 млн рублей, из которых 650 тысяч покупатель сможет вернуть благодаря госсубсидиям. В итоге реальная стоимость машины составит около 2,85 млн рублей. Добавим также, обслуживать эти автомобили можно будет у официальных дилеров УАЗ.
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Фото: «За рулем»
Для электрички в целом адекватно. Экономия на топливе будет решать.
vladvoyn