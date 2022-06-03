BMW решил продавать автомобили в Европе без дилеров

Компания BMW планирует перейти в будущем на так называемую «агентскую» форму продажи автомобилей и начать постепенный отказ от традиционных дилерских центров в Европе. Об этом изданию Automotive News Europe заявил руководитель отдела продаж и маркетинга BMW Group Питер Нот. Агентская модель снижает возможность дилеров влиять на цены на автомобили, а производители начинают контактировать со своими покупателями в обход посредников в виде дилерских центров, пишет портал Autonews.ru.

Предполагается, что клиент будет заказывать машину непосредственно у автопроизводителя, выбирая автомобиль из имеющихся запасов или оформляя заказ. При этом цены будут фиксированными для всех, не будет никаких скидок или наценок. За дилером при этом остается функция выдачи автомобиля заказчику, а также сервисное обслуживание.

Напомним, в Россию BMW с начала марта автомобили не поставляет. Тогда же компания прекратила локальный выпуск машин на калининградском «Автоторе». В BMW это решение объясняли тем, что «текущая геополитическая обстановка и проблема логистики автомобильных компонентов не позволяет продолжить локальную сборку». На данный момент возможно приобрести лишь те автомобили, которые уже ранее были поставлены в Россию. Что касается обслуживания машин, то в сложившейся ситуации BMW постарается «в полной мере обеспечить выполнение гарантийных обязательств».

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