Японский авторынок в мае 2022 года сократился на 18%

Японский авторынок в мае сократился на 17,8% до 136405 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за пять месяцев 2022 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 941113 машин (-15,5%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 23,3% до 68068 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 16873 машин (+6,8%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Nissan, реализовавший 12870 автомобилей (-6,2%).

Автомобили этих и других марок еще можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.