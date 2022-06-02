В последнюю неделю мая лидером рынка автобусов в РФ впервые стал «МАЗ»

Белорусский бренд «МАЗ» стал самым популярным на рынке новых автобусов в России за последнюю мая 2022 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Это событие можно считать уникальным, поскольку «МАЗ» впервые стал лидером рынка автобусов, хотя всего лишь и в течение одной недели (с 23 по 29 мая). Напомним, что на данном рынке безоговорочно господствует отечественный «ПАЗ» с долей около 50%.

За последнюю неделю мая новые автобусы «МАЗ» были куплены в нашей стране в количестве 68 единиц, в то время как «пазики» разошлись тиражом в 65 экземпляров. Замкнул тройку лидеров российский «Волгабас» (35 шт.), а лучшим среди иностранных стал китайский бренд Yutong (12 шт.). Показатели остальных марок составили менее 10 штук.