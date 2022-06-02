В последнюю неделю мая лидером рынка автобусов в РФ впервые стал «МАЗ» | АВТОСТАТ

В последнюю неделю мая лидером рынка автобусов в РФ впервые стал «МАЗ»

0

В последнюю неделю мая лидером рынка автобусов в РФ впервые стал «МАЗ»

Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России
Все оперативные данные

Белорусский бренд «МАЗ» стал самым популярным на рынке новых автобусов в России за последнюю мая 2022 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Это событие можно считать уникальным, поскольку «МАЗ» впервые стал лидером рынка автобусов, хотя всего лишь и в течение одной недели (с 23 по 29 мая). Напомним, что на данном рынке безоговорочно господствует отечественный «ПАЗ» с долей около 50%.

За последнюю неделю мая новые автобусы «МАЗ» были куплены в нашей стране в количестве 68 единиц, в то время как «пазики» разошлись тиражом в 65 экземпляров. Замкнул тройку лидеров российский «Волгабас» (35 шт.), а лучшим среди иностранных стал китайский бренд Yutong (12 шт.). Показатели остальных марок составили менее 10 штук.

В последнюю неделю мая лидером рынка автобусов в РФ впервые стал «МАЗ»

Впрочем, несмотря на эти итоги, в целом по маю лидером рынка новых автобусов все равно остается «ПАЗ». Так, за четыре недели мая (период со 2 по 29 число) его реализация составила 313 единиц. Результат белорусского бренда «МАЗ» – 119 проданных автобусов. При этом его даже опережает отечественный «НЕФАЗ» (150 шт.).

Более подробная информация о продажах автобусов (и не только) по неделям содержится в специальном обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: ООО «МАЗ-РУС»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииавтобусыпродажимарки-лидерымазнефазпазволгабас

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно