«НЕФАЗ» в 2022 году намерен удвоить выпуск автобусов на газе

Нефтекамский автозавод рассчитывает в 2022 году за счет федеральных субсидий в 2,3 раза увеличить выпуск работающих на газе автобусов. Об этом рассказал заместитель генерального директора «НЕФАЗа» Денис Акимов.

«Если мы говорим про увеличение объемов производства, мы должны говорить про инструменты увеличения этих объемов. Помимо большой программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» есть специальное постановление правительства РФ, в рамках которого осуществляется субсидирование производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. В 2020 году мы на 155 автобусов получили 151 млн рублей, в 2021 году у нас было освоено 160 млн рублей на 164 автобуса. План 2022 года – уже 376 автобусов на 738 млн рублей», – цитирует Дениса Акимова агентство «ТАСС».

По его словам, большую часть автобусов закупает Санкт-Петербург, на втором месте – Кемеровская область, на третьем – Башкортостан. В Башкирию ожидается поставка 63 газовых автобусов. Всего в текущем году «НЕФАЗ» планирует произвести 1825 пассажирских автобусов, из них 1118 – транспортные средства на газе. В 2021 году Нефтекамский завод выпустил 1784 автобуса, из них 41%, или 742 единицы, – автобусы на газе.

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Фото: «НЕФАЗ»