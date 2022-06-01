Chery Tiggo 7 PRO получил в Китае новую спецсерию

Компания Chery выпустит ограниченную серию модели Tiggo 7 Plus Limited edition, которая поступит в продажу на китайском рынке уже в июне.

Как пишет портал «Китайские автомобили», внешний вид кроссовера вдохновлен китайскими легендами о танце династии Тан – «Неоновое перо». В лимитированной серии Tiggo 7 Plus дизайнеры Chery попытались совместить многовековой национальный шарм с современными трендами и модным пепельным цветом.

В итоге Tiggo 7 Plus Limited edition получил новое, более агрессивное оформление передней части с измененным бампером и яркими вставками. Также в яркий цвет окрасились Т-образные логотипы, расположенные на передних крыльях, защитные полосы внизу дверей и суппорта тормозной системы. Сзади стоит отметить новый спойлер, который кроме яркого цвета получил измененный дизайн.

Интерьер Tiggo 7 Plus Limited edition также обзавелся новым двухцветным оформлением в контрастных тонах. Яркие вставки и прострочка используются для рулевого колеса, центральной панели, подлокотника и дверных ручек. В остальном салон остался стандартным для китайского варианта Tiggo 7 Plus. Напомним, что такую версию кроссовера в Россию обещали привезти уже в 2022 году, а актуальный для российского рынка Tiggo 7 PRO в Китае называется просто – Tiggo 7.

Что же касается технической части, то она также осталась без изменений. Chery Tiggo 7 Plus Limited edition оснащается стандартным турбодвигателем 1.6TGDI с максимальной мощностью 197 л.с. и пиковым крутящим моментом 290 Нм. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая «мокрая» коробка передач с двойным сцеплением.

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Фото: Chery