Caterham показал новую модель Seven 420 Cup

Компания Caterham показала новую модель Seven 420 Cup, которая позиционируется как универсальный спорткар для повседневной езды и трек-дней. Прием заказов на новинку уже открыт, но производство модели стартует только в начале 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», новинка создана на базе Caterham Seven 420 с 213-сильным 2-литровым атмосферным мотором, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev вместо стандартной 5-ступенчатой механической трансмиссии.

Автомобиль также получил самоблокирующийся дифференциал, регулируемые амортизаторы Bilstein, переработанный передний воздухозаборник, карбоновые сиденья и углепластиковый обтекатель вместо лобового стекла. Для модели доступны несколько вариантов покрышек Avon.

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Фото: Caterham